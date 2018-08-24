Проект «оранжевой» ветки петербургского метро скорректируют за 11 млн рублей Готов должен быть к декабрю 2018 года

Проект Лахтинско-Правобережной линии (в настоящий момент Правобережнаая, «оранжевая» ветка) петербургского метрополитена скорректируют за 11 млн рублей. Госзакупка опубликована накануне.

Тендер подразумевает корректировку участка от станции «Спасская» до станции «Морской фасад». Также придется внести правки в проект вестибюля №1 станции метро «Театральная».

Заявки от претендентов будут принимать до 14 сентября. Спустя еще пять дней будут подведены итоги. Проектировщики должны будут завершить работы к декабрю 2018 года.

Отметим, в настоящий момент на Лахитнско-Правобережной линии строят станцию метро «Горный институт». Пробит тоннель до станции метро «Театральная».У станции будет два вестибюля. Предполагаемая дата открытия – 2023 год. Однако некоторое время «Театральная» может оставаться «станцией-призраком», говорили в КРТИ.