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24.08.18 / 14:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Сампсониевский мост в Петербурге будут ремонтировать до середины сентября

А мост Белинского с 25 августа по 2 сентября

ремонт дорог

Фото АБН

Асфальт на Сампсониевском мосту в Петербурге будут ремонтировать до середины сентября. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

В связи с этим на мосту введут следующие ограничения движения: с полуночи 27 августа по 20:00 31 августа будет ограничено движение по крайней правой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева, с 20:00 31 августа по 16:00 3 сентября ограничат движение в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева. С 16:00 3 сентября по 20:00 7 сентября ограничат движение по крайней правой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту, с 20:00 7 сентября по 7:00 10 сентября движение ограничат в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту, с 7:00 10 сентября по 24:00 12 сентября – ограничат движения по крайней правой полосе движения от Финляндского проспекта к улице Куйбышева, с полуночи 13 сентября по 16:00 14 сентября введут ограничение для крайней правой полосы движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту, а с 16:00 14 сентября и до конца дня 16 сентября – ограничение движения в зоне трамвайных путей и по крайней левой полосе движения от улицы Куйбышева к Финляндскому проспекту.

Также в конце августа начинается замена асфальта на мосту Белинского. С полуночи 25 августа до конца дня 27 августа вводят ограничение движения по крайней правой полосе движения от улицы Белинского к площади Белинского, с полуночи 28 августа до конца дня 30 августа – ограничение движения по крайней правой полосе движения от площади Белинского к улице Белинского, с полуночи 31 августа до конца дня 2 сентября вводится ограничение движения в зоне трамвайных путей в каждом направлении.

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