Почти 1,7 тыс. сотрудников заводов Toyota и Nissan в Петербурге привили против гепатита А

Около 1,68 тыс. сотрудников петербургских заводов Toyota и Nissan были привиты против гепатита А, а 13 человек с подозрением на вирусный гепатит отстранили от работы. Об этом в пятницу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.
В ведомстве добавили, что организатором питания на заводах является ООО «эМэФСи». Во время проверки на пищеблоках предприятия сотрудники Роспотребнадзора нашли несколько нарушений, в частности, не соблюдение сроков и условий хранения продуктов, а также надлежащее проведение уборки.
Роспотребнадзор направил материалы дел в суды Выборгского и Пушкинского районов. Они должны будут решить вопрос об административном приостановлении деятельности ООО «эМэФСи» на заводах Toyota и Nissan.
Ранее СМИ сообщили, что нескольких сотрудников петербургских заводов Nissan и Toyota госпитализировали с диагнозом «гепатит А». Затем информацию подтвердил Роспотребнадзор по Петербургу. По данным ведомства на вечер 24 августа, на предприятиях зарегистрировано по 11 лабораторно подтвержденных случаев острого гепатита А.
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