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25.08.18 / 19:28 Новости / Общество / Россия и мир

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей

Подозреваемые заработали около 300 тыс. рублей

Объем платежей

Фото АБН

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Злоумышленники осуществляли операции с 2013 по 2017 года, отметили в МВД. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 60 фирм-«однодневок». Доход подозреваемых составил около 300 млн рублей.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски у подозреваемых. В результате изъяты учредительные документы организаций, печати, электронные ключи «банк-клиент» и другие предметы.

Задержаны четверо подозреваемых. Двое из них отправились под домашний арест, двое – находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, ранее незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денег пресекли в Петербурге. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, провели более 15 обысков. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора схемы.

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