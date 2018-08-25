ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей Подозреваемые заработали около 300 тыс. рублей

ГУ МВД по Москве раскрыло схему по незаконному обналичиванию более 1 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило в субботу.

Злоумышленники осуществляли операции с 2013 по 2017 года, отметили в МВД. Всего в незаконной деятельности было задействовано более 60 фирм-«однодневок». Доход подозреваемых составил около 300 млн рублей.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски у подозреваемых. В результате изъяты учредительные документы организаций, печати, электронные ключи «банк-клиент» и другие предметы.

Задержаны четверо подозреваемых. Двое из них отправились под домашний арест, двое – находятся под подпиской о невыезде.

Добавим, ранее незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денег пресекли в Петербурге. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, провели более 15 обысков. Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого организатора схемы.