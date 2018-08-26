СМИ: Правительство может уменьшить размер страховки для энергетиков Снижение доходности новой программы модернизации может снизить нагрузку на потребителей

В понедельник, 27 августа, президентская комиссия по ТЭК может рассмотреть программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по новым договорам предоставления мощности (ДПМ). Об этом в воскресенье пишут «Ведомости».

Издание уточняет, что как проект решения на заседании будет предложено изменить параметры расчета гарантированной доходности для энергетиков. Ранее сообщалось, что обновленную формулу обсуждали на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Согласно предложениям, базовую доходность новых договоров могут снизить с 14% до 12%, а применяемый в расчете показатель ставки по облигациям федерального займа с 8,5% до 7,5%. При этом реальная доходность гособлигаций в настоящий момент колеблется от 8,5% до 8,7%.

По мнению экспертов, корректировка формулы может снизить нагрузку на потребителей. Предполагается, что одновременно это сохранит привлекательность инвестиций в модернизацию для энергетиков, отмечают «Ведомости».

Добавим, ранее сообщалось, что к модернизации ТЭС в России не хотят допускать иностранные компании. По данным СМИ, «дорожную карту» уже внесли в правительство.