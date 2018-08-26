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26.08.18 / 10:19 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге откроется детская школа фигурного катания Евгения Плющенко

Занятия начнутся в сентябре

На базе многофункционального спортивного комплекса «Хоккейный город» в Петербурге откроется детская школа фигурного катания. Об этом накануне сообщили в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

В пресс-службе уточнили, что школа – совместный проект СКА и Академии фигурного катания Евгения Плющенко. Ожидается, что тренировки начнутся в сентябре. Для этого сформируют группы по возрастам: от 2 до 6 лет.

Ранее сообщалось, что ХК СКА собирается построить в Петербурге самую большую хоккейную арену. Стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей. Сообщалось, что вместимость стадиона составит около 22,5 тыс. зрителей. СКА рассчитывает провести на новой арене чемпионат мира по хоккею-2023.

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