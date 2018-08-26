Все новости

26.08.18 / 18:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге проходит фестиваль «Живые улицы»

С музыкой, спектаклями и лекциями

Во внутреннем дворе Гостиного двора в Петербурге проходит городской фестиваль «Живые улицы». Мероприятие проходит в воскресенье.

Гостей фестиваля встречают уличные музыканты, также весь день проводятся спектакли, перфомансы и лекции. Помимо этого, на фестивале можно посетить детскую и спортивную зоны, зону совместного творчества, зону обмена и другие пространства. Закрытие фестиваля запланировано на 20:00.

Добавим, фестиваль «Живые улицы» проходит в этом году в четвертый раз. Организаторы мероприятия —  комитет по молодежной политике и независимые творческие и общественные организации. В прошлом году фестиваль проходил на Манежной площади. На день территорию сделали пешеходной.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

108 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.