В Петербурге проходит фестиваль «Живые улицы» С музыкой, спектаклями и лекциями

Во внутреннем дворе Гостиного двора в Петербурге проходит городской фестиваль «Живые улицы». Мероприятие проходит в воскресенье.

Гостей фестиваля встречают уличные музыканты, также весь день проводятся спектакли, перфомансы и лекции. Помимо этого, на фестивале можно посетить детскую и спортивную зоны, зону совместного творчества, зону обмена и другие пространства. Закрытие фестиваля запланировано на 20:00.

Добавим, фестиваль «Живые улицы» проходит в этом году в четвертый раз. Организаторы мероприятия — комитет по молодежной политике и независимые творческие и общественные организации. В прошлом году фестиваль проходил на Манежной площади. На день территорию сделали пешеходной.