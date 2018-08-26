В парадной на Васильевском острове нашли копии Пикассо и Матисса Картины подписаны «Марсель Пире»

Блогеры нашли в парадной одного из домов на Васильевском острове копии картин Пабло Пикассо, Казимира Малевича и Анри Маттиса. Фотографии парадной были опубликованы в Instagram накануне.

По словам Ксении Сидориной, автора аккаунта «Петербургские парадные» (mettlachtile), по несколько оргалитов и холстов висят на каждом этаже парадной. Все работы подписаны «Марсель Пире». Сидорина предполагает, что это псевдоним.

Ранее сообщалось, что репродукция картины Пикассо появилась на одном из домов на улице Чехова в Петербурге. Репродукцию картины «Любительница абсента» разместила художница Ульяна Полоз. Добавим, Пикассо написал ее в 1901 году. Оригинал хранится в Эрмитаже.