Все новости

27.08.18 / 16:30 Новости / Россия и мир / Экономика

В Токио запустили тестовые поездки на беспилотном такси

Тестирование продлится до 8 сентября

Фото: mail.ru

Компания Hinomaru Kotsu Co запустила в Токио тестовые поездки на беспилотном такси. Об этом в организации сообщили в воскресенье.

Автомобиль без водителя будет в тестовом режиме курсировать по бизнес-центру японской столицы. При этом на передних местах машины будут сидеть водитель и системный оператор. Тестирование новой услуги продлится до 8 сентября.

Добавим, в Японии также собрали группу для создания летающего такси. В нее вошли бизнес-проекты, которые занимаются разработками в этой области — Airbua, Uber, Boeing, Lapan Airlines и подразделение концерна Toyota. Правительство страны рассчитывает на создание летающего такси в течение 10 лет. Оно, в свою очередь, продумает нововведения в законодательстве, регулирующие такой вид перевозок.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.