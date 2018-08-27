В Токио запустили тестовые поездки на беспилотном такси Тестирование продлится до 8 сентября

Компания Hinomaru Kotsu Co запустила в Токио тестовые поездки на беспилотном такси. Об этом в организации сообщили в воскресенье.

Автомобиль без водителя будет в тестовом режиме курсировать по бизнес-центру японской столицы. При этом на передних местах машины будут сидеть водитель и системный оператор. Тестирование новой услуги продлится до 8 сентября.

Добавим, в Японии также собрали группу для создания летающего такси. В нее вошли бизнес-проекты, которые занимаются разработками в этой области — Airbua, Uber, Boeing, Lapan Airlines и подразделение концерна Toyota. Правительство страны рассчитывает на создание летающего такси в течение 10 лет. Оно, в свою очередь, продумает нововведения в законодательстве, регулирующие такой вид перевозок.