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27.08.18 / 17:42 Новости / Петербург и Ленобласть

Комплексным обследованием Володарского моста займутся специалисты ПГУПС

О сроках пока неизвестно

Фото АБН

Специалисты Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) проведут комплексное обследование конструкций и механизмов разводного пролета Володарского моста. Об этом в понедельник сообщили в СПб ГУП «Мостотрест».

В пресс-службе уточнили, что работы проведут в соответствии с программой, составление которой уже ведется. После обследования специалисты смогут дать объективную оценку причин самопроизвольной разводки переправы, добавили в организации.

Отмечается, что в настоящий момент Володарский мост открыт для транспорта и пешеходов. В «Мостотресте» подчеркнули, что система гидравлики и электрооборудования полностью исправны, разводки моста проходят по графику.

Добавим, на прошлой неделе на Володарском мосту произошло ДТП. При самопроизвольном разводе моста столкнулось несколько автомобилей, в результате три человека пострадали. Специалисты «Мостотреста» обнаружили дополнительные динамические нагрузки на пролет переправы. В свою очередь в СК РФ по Петербургу начали доследственную проверку по факту случившегося.

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