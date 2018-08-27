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27.08.18 / 11:11 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Тариф на тепло для промышленности в 2019 году в Петербурге вырастет на 10%

Но вообще должен был на 40%

Стоимость теплоэнергии для промышленных предприятий в 2019 году в Петербурге вырастет на 10%. Об этом в понедельник рассказал депутатам городского Заксобрания глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент АБН.

Он отметил, что на самом деле тариф должен вырасти на 40%. Однако для минимизации ущерба промышленности его повышение растянуто во времени на несколько лет.

Добавим, в 2019 году планируется повысить и другие тарифы для промышленности. Так, вывоз мусора может подорожать на 20%. «Но это еще обсуждается», — подчеркнул Коптин.

Напомним, ранее в Смольном сообщали, что разрабатывают возможность повышения тарифа на вывоз мусора. Так, с 1 января 2019 года предлагается нарастить тариф на услугу по обращению с ТКО с 2,8 тыс. рублей до 3,8 тыс. рублей за 1 т без учета НДС. За вывоз мусора в городе будет отвечать ГУП «Завод МПБО-2».

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