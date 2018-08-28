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28.08.18 / 18:17 Новости / Россия и мир / Экономика

Рабочую группу «по списку Белоусова» создадут до конца августа – СМИ

В группу могут войти Козак Акимов, Мантуров, Орешкин

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Состав рабочей группы, которая разработает модели участия компаний в реализации государственных проектов, определят до 31 августа. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В группу могут войти вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Сообщается также, что во вторник в РСПП прошло первое совещание, посвященное вовлечению компаний в государственные проекты.

Государственные проекты, на которые предлагается направить инвестиции бизнеса, разделили на три группы: проекты, разработанные компаниями, но не реализованные; новые проекты компаний и инфраструктурные проекты государства. Обсуждается также создание четвертой группы – «глобальные мегапроекты».

Напомним, ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил изымать сверхдоходы у 14 российских компаний металлургической и химической промышленности. Речь шла о 500 млрд рублей, которые Белоусов предложил направить на реализацию «майских указов». Позже Белоусов и Силуанов провели встречу с представителями бизнеса по этому вопросу. ПО ее итогам было решено не изымать сверхдоходы с компаний, так как они выразили готовность направлять средства в качестве инвестиций в государственные проекты.

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