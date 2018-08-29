Деревянную скульптуру ангела с купола церкви Святой Екатерины перенесли в Смольный собор Она простояла на куполе более 200 лет

Деревянную скульптуру ангела с купола церкви Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии В.О. в Петербурге перевезли для установки в Смольный собор. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Отметим, скульптура простояла на куполе церкви Святой Екатерины более 200 лет. В начале 2000-х подлинник для сохранности было решено перенести в помещение. Во время реставрации в 2017 году на купол установили копию скульптуры.

Добавим, историческая скульптура ангела сделана из дерева, с металлическим каркасом, и обшита листовым свинцом. Вес фигуры составляет около 2 тонн, а высота без креста — 3,85 м.