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29.08.18 / 18:27 Новости / Петербург и Ленобласть

Деревянную скульптуру ангела с купола церкви Святой Екатерины перенесли в Смольный собор

Она простояла на куполе более 200 лет

Деревянную скульптуру ангела с купола церкви Святой Великомученицы Екатерины на Кадетской линии В.О. в Петербурге перевезли для установки в Смольный собор. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Отметим, скульптура простояла на куполе церкви Святой Екатерины более 200 лет. В начале 2000-х подлинник для сохранности было решено перенести в помещение. Во время реставрации в 2017 году на купол установили копию скульптуры.

Добавим, историческая скульптура ангела сделана из дерева, с металлическим каркасом, и обшита листовым свинцом. Вес фигуры составляет около 2 тонн, а высота без креста — 3,85 м.

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