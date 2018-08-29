С понедельника в Петербурге перекроют съезд с КАД на Парашютную улицу На шесть дней

С понедельника, 3 сентября, в Петербурге перекроют съезд №2 с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Об этом в среду сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В организации пояснили, что ограничения вводятся в связи с работами по замене асфальтобетонного дорожного покрытия на развязке КАД с Парашютной улицей. Работы будут проводить с 3 по 9 сентября.

Ранее сообщалось, что на участке КАД рядом с Вантовым мостом перекроют две полосы движения. Речь идет об участке от развязки с Мурманским шоссе до Вантового моста. Ожидается, что дорожники выполнят работы к 7 сентября. Однако в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» отмечают, что сроки могут быть скорректированы с учетом погоды.