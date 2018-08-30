Все новости

30.08.18 / 20:23 Новости / Россия и мир / Экономика

«Лукойл» в четверг обходил Сбербанк по капитализации

Капитализация превысила 4 трлн рублей

Фото АБН

Компания «Лукойл» в четверг в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 16:40 по московскому времени капитализация «Лукойла» составила 4 трлн рублей. Стоимость бумаг Сбербанка составляла 3,997 трлн рублей, отмечает «Интерфакс».

В ходе торгов акции «Лукойла» прибавляли более 1,6% на фоне новостей об обратном выкупе акций. Сбербанк же терял 2-3%.

Самая высокая капитализация среди российских компаний – у «Роснефти» Ее показатель 4,623 трлн рублей. После Сбербанка следует «Газпром» с 3,47 трлн рублей. Впервые «Лукойл» оказался на втором месте по капитализации среди российских компаний в марте 2018 года.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.