«Лукойл» в четверг обходил Сбербанк по капитализации Капитализация превысила 4 трлн рублей

Компания «Лукойл» в четверг в ходе биржевых торгов обошла Сбербанк по капитализации. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 16:40 по московскому времени капитализация «Лукойла» составила 4 трлн рублей. Стоимость бумаг Сбербанка составляла 3,997 трлн рублей, отмечает «Интерфакс».

В ходе торгов акции «Лукойла» прибавляли более 1,6% на фоне новостей об обратном выкупе акций. Сбербанк же терял 2-3%.

Самая высокая капитализация среди российских компаний – у «Роснефти» Ее показатель 4,623 трлн рублей. После Сбербанка следует «Газпром» с 3,47 трлн рублей. Впервые «Лукойл» оказался на втором месте по капитализации среди российских компаний в марте 2018 года.