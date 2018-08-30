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30.08.18 / 16:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комтранс Петербурга не хочет повышать цену проезда в выборный год

Такой же позиции придерживается губернатор Полтавченко

Фото АБН

Комитет по транспорту Петербурга не хочет в 2019 году повышать плату за проезд. Об этом в четверг в ходе слушаний в парламенте заявил глава ведомства Александр Головин, передает корреспондент АБН.

По его словам, это позиция и транспортников, и губернатора. Для компенсации выпадающих доходов подведомственным комитету перевозчикам потребуется 1,2 млрд дополнительных субсидий. В то же время Головин признал, что комитет по тарифам пока заложил в бюджет на 2019 год повышение тарифа на 2 рубля.

Ранее в августе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко высказался против повышения стоимости проезда в городе. Об этом стало известно также со слов Головина. «Наш губернатор понимает, что сегодня тариф, который установлен городом, это та же социальная ориентированность бюджета», — говорил глава комитета по транспорту. При этом городские перевозчики попросили, чтобы тарифы на проезд все же повысили.

Напомним, в будущем году в Петербурге должны пройти губернаторские выборы. Действующий градоначальник Георгий Полтавченко уже объявил о своей готовности возглавить город в третий раз.

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