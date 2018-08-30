РЖД планируют построить второй Северомуйский тоннель – СМИ Строительство планируют начать после 2025 года

ОАО «РЖД» планируют построить второй Северомуйский тоннель на БАМе. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ».

Технико-экономическое обоснование тоннеля должны подготовить к 20 декабря. Сообщается, что такое поручение дали по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа. Работы планируют начать после 2025 года. Предполагается, что пропускная способность этого участка Байкало-Амурской магистрали должна увеличиться до 100 млн тонн в год.

Напомним, первый Северомуйский тоннель, который расположен в Бурятии, строили 26 лет. Это самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяженность составляет 15,3 км.