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31.08.18 / 09:25 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ может создать новый «черный список» банковских клиентов

Тех, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков

Фото АБН

Центробанк РФ обяжет банки информировать регулятора о незаконных переводах со счетов их клиентов. Об этом в пятницу пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий проект указания.

Документ принят во исполнение закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений, указывает издание. Закон должен вступить в силу в конце сентября. Предполагается, что кредитные организации смогут на два дня приостанавливать операции при подозрении на вывод средств без ведома клиента.

Кроме того, закон позволит ЦБ вести базу дропперов – тех, на чьи счета выводятся средства клиентов (или были попытки вывода) в рамках несанкционированных операций. В свою очередь регулятор будет информировать об этом кредитные организации.

Как отмечает «Ъ», без должной проработки эта инициатива может привести к появлению нового «черного списка» банковских клиентов без права на реабилитацию. Помимо этого, нельзя исключать попадания в список добросовестных клиентов.

Между тем, клиент банка, оказавшийся в базе дропперов, может и не догадываться об этом. Кредитные организации не обязаны раскрывать эти сведения ни по закону, ни по проекту указания ЦБ. При этом способы покинуть список также нигде не прописаны, указывает издание.

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