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31.08.18 / 10:20 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа начала торги разнонаправленно

Индекс МосБиржи - 2328,52; РТС - 1074,87

Фото АБН

В пятницу торги на Московской бирже начались разнонаправленно. Индекс МосБиржи к открытию составил 2328,52 пунктов, индекс РТС — 1074,87 пунктов.

По данным на 10:17 по московскому времени, рублевый индекс теряет 0,25% и торгуется по 2325,04 пунктов. Долларовый индекс к этому времени вырос на 0,13% — до 1076,96 пунктов.

Аналитик «Альпари» Владислав Антонов отмечает, что на открытии рубль получит незначительную поддержку от нефтяного рынка. В Азии курс турецкой лиры составляет $6,70 (+0,85). Инвесторы опасаются, что курс доллара против лиры превысит максимум $7,83 от 13 августа. В целях для рублевых пар эксперт ничего не меняет. По паре доллар/рубль он ожидает теста уровня 69 рублей, а евро/рубль – 80 рублей.

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