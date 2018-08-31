На Ставрополье прошли обыски по делу о мошенничестве в одном из ЖСК Не передали квартиры по договору

В Ставрополе прошли обыски в квартире бывшего председателя жилищно-строительного кооператива «Восток», которого подозревают в приготовлении к мошенничеству. Об этом в пятницу сообщили в СК региона.

По версии следствия, в 2010 году кооператив «Восток» и ООО «ПМК Русская» заключили договор на строительство дома в центре Ставрополя. «Восток» должен был заплатить компании путем передачи пяти квартир в новом доме.

Дом сдали в 2012 году. Следователи полагают, что бывший глава ЭСК «Восток» подготовил фиктивные документы о том, что передал квартиры другим лицам. Общая стоимость квартир составляет 12 млн рублей.

Отметим, в августе в доме экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова прошли обыски. По версии следствия, чиновник получал взятки за заключение контрактов от имени Управления делами губернатора в 2013-2016 годах. Общая сумма контрактов составила более 94 млн рублей. Общий размер взяток составил 2,7 млн рублей.