Роспотребнадзор назвал причину отравления в «Прибалтийской» Норовирус обнаружили у участников конгресса и работников аутосорсинговой компании

У отравившихся в гостинице «Прибалтийская» участников конгресса «Росатома» обнаружили норовирус. Об этом в в четверг сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Норовирус обнаружили у участников конгресса и работников аутосорсинговой компании. В отношении компании начали санитарно-эпидемиологическое расследование, сотрудников отстранили от работы. В ресторане проводят заключительную дезинфекцию, а в лабораториях исследуют пробы продукции.

Напомним, 29 августа в больницу обратились 29 участников конгресса «Росатома» с жалобами на плохое самочувствие. Врачи зафиксировали 15 случаев кишечной инфекции.