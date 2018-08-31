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31.08.18 / 10:18 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Роспотребнадзор назвал причину отравления в «Прибалтийской»

Норовирус обнаружили у участников конгресса и работников аутосорсинговой компании

У отравившихся в гостинице «Прибалтийская» участников конгресса «Росатома» обнаружили норовирус. Об этом в в четверг сообщили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

Норовирус обнаружили у участников конгресса и работников аутосорсинговой компании. В отношении компании начали санитарно-эпидемиологическое расследование, сотрудников отстранили от работы. В ресторане проводят заключительную дезинфекцию, а в лабораториях исследуют пробы продукции.

Напомним, 29 августа в больницу обратились 29 участников конгресса «Росатома» с жалобами на плохое самочувствие. Врачи зафиксировали 15 случаев кишечной инфекции.

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