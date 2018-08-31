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31.08.18 / 20:25 Новости / Россия и мир / Экономика

Правительственная комиссия одобрила увеличение доли катарцев в «Роснефти»

Доля QIA вырастет на 14,6%

Фото АБН

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила увеличение доли Суверенного фонда Катара QIA в «Роснефти». Об этом пишет «Интерфакс» в пятницу со ссылкой на источник в правительстве.

Решение приняли недавно, подчеркнул источник. Доля QIA вырастет на 14,6%.

Напомним, в декабре 2016 года совместное предприятие QIA и швейцарского трейдера Glencore выкупило 19,5% «Роснефти» у «Роснефтегаза». Сумма сделки составила 692 млрд рублей. В апреле 2018 года стало известно, что QIA планирует приобрести у этого совместного предприятия 14,6% акций российской компании. В итоге QIA может стать владельцем 18,93% акций !Роснефти». Glencore будет иметь по завершению сделки 0,57% акций.

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