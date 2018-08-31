«Водоканал» Петербурга отчитался об улучшении качества водоснабжения в I полугодии Предприятие достигло всех плановых значений

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности. По многим показателям качество водоснабжения улучшилось, сообщает ГУП в пятницу.

Так, потери воды при транспортировке снизились до 8,2% против прошлогоднего показателя 9,4%. Также на 10% сократилось количество повреждений водопроводной сети. По словам гендиректора «Водоканала» Максима Лукьянчука, предприятие достигло всех плановых значений качества и надежности водоснабжения.

Добавим, ранее «Водоканал» Петербурга составил рейтинг находок в канализации. На первом месте оказались тряпки и влажные салфетки, потом – бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. Также часто находят палки, доски и ветки. Сотовые телефоны и украшения находят реже, но такое тоже случается.