Все новости

31.08.18 / 17:08 Новости / Петербург и Ленобласть

«Водоканал» Петербурга отчитался об улучшении качества водоснабжения в I полугодии

Предприятие достигло всех плановых значений

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подвел итоги финансово-хозяйственной деятельности. По многим показателям качество водоснабжения улучшилось, сообщает ГУП в пятницу.

Так, потери воды при транспортировке снизились до 8,2% против прошлогоднего показателя 9,4%. Также на 10% сократилось количество повреждений водопроводной сети. По словам гендиректора «Водоканала» Максима Лукьянчука, предприятие достигло всех плановых значений качества и надежности водоснабжения.

Добавим, ранее «Водоканал» Петербурга составил рейтинг находок в канализации. На первом месте оказались тряпки и влажные салфетки, потом – бытовой мусор и полиэтиленовые пакеты. Также часто находят палки, доски и ветки. Сотовые телефоны и украшения находят реже, но такое тоже случается.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.