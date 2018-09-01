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01.09.18 / 11:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В петербургские школы в этом году пойдут почти полмиллиона школьников

Из них 58,5 тыс. первоклассников

В школы Петербурга в этом году пойдут 487 тыс. школьников. Об этом в субботу сообщила глава комитета по образованию города Жанна Воробьева.

В этом году школы города примут 58,5 тыс. первоклассников, уточняет вице-губернатор города Владимир Кириллов. Всего в городе заработает 683 школы, в том числе пять новых.

Также губернатор города Георгий Полтавченко в поздравлении с Днем знаний рассказал, что в этом году в Петербурге открылись 11 новых детских садов. До конца года заработают еще шесть детсадов.

В поздравлении с 1 сентября глава комитета по образованию подчеркнула, что в Северной столице на базе школ откроется 452 отделения допобразования и 437 школьных спортивных клубов. «А этом значит, что ребятам будет чем заняться и в свободное от уроков время», — сказала Воробьева.

Отметим, всего в России в этот день начинают учебный год более 15 млн детей. Из них 1,8 млн – первоклассники.

Ранее губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что комитет по образованию будет переименован в комитет по просвещению. «Мы вышли на новый уровень», — констатировал Полтавченко.

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