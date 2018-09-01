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01.09.18 / 13:34 Новости / Россия и мир / Экономика

СМИ: Акционеры Tesla пытались сместить Маска до его заявлений о выкупе акций

В начале июня

Акционеры компании Tesla летом пытались сместить Илона Маска с его поста председателя совета директоров. Об этом накануне узнало агентство Reuters из документов, направленных в федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам.

В июне совет директоров Tesla обсудил предложение заменить Илона Маска независимым директором. Тогда предложение не одобрили, владельцы 68 млн ценных бумаг Tesla проголосовали против, «за» были владельцы 17 млн бумаг.

Отметим, в августе Маск заявил, что возможен уход Tesla от статуса публичной компании, если ее акции достигнут отметки $420 на бирже. Он добавил, что «финансирование обеспечено». Позже стало известно, что профинансировать сделки по выкупу может фонд из Саудовской Аравии. Однако ближе к концу августа Макс сказал, что отказался от этой идеи исходя из отзывов акционеров компании. Сам Маск владеет 20% акций Tesla. Из-за заявления Маска об уходе Tesla с биржи комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование против предпринимателя.

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