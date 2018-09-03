Федеральный бюджет в ближайшие три года направит в Пенсионный фонд 10 трлн рублей Минтруд представил проект бюджета ПФР

В ближайшие три года федеральный бюджет направит в Пенсионный фонд трансферты на общую сумму 10 трлн рублей. Проект бюджета ПФР в понедельник опубликовал Минтруд на федеральном портале проектов нормативных актов.

Общие доходы ПФР в 2019 году составят 8,625 трлн рублей, расходы – 8,648 трлн рублей, дефицит составит 23 млрд рублей. Трансферт их бюджета в следующем году составит 3,33 трлн рублей, что занимает более трети общих доходов фонда.

В 2020 году трансферт запланирован в объеме 3,44 трлн рублей, в 2021 – опять 3,33 трлн рублей. К концу планового периода доля бюджетного трансферта снизится до 35,8% от общего числа доходов ПФР (с 38,6% на 2019 год).

По сравнению с теми проектировками бюджета, которые были представлены в июле, доходы ПФР в 2019 году увеличатся на 61 млрд, в 2020 году – на 19 млрд, а в 2021 году – на 51 млрд рублей. Федеральный трансферт уменьшится на 95 млрд, 87 млрд и 145,4 млрд рублей соответственно, указывают «Ведомости». При этом неясно, учитывают ли августовские, то есть ныне опубликованные, проектировки замечания Владимира Путина по смягчению параметров пенсионной реформы.

Напомним, в I чтении Госдума одобрила увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет. Однако на прошлой неделе президент России Владимир Путин выступил перед россиянами с телеобращением, в котором заявил, что возраст выхода на пенсию для женщин снизят до 60 лет. Также он предложил сохранить переходный период реформы до 2028 года, пенсионные льготы для действующего возраста выхода на пенсию и льготы для многодетных матерей.