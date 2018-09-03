«Мостотрест»: Замена оборудования на Володарском мосту не связана с произошедшим ДТП Это плановые работы

Замена элементов оборудования на Володарском мосту не связана с инцидентом, когда переправа начала самопроизвольную разводку. Об этом в понедельник заявили в СПб ГБУ «Мостотрест».

В организации пояснили, что работы по доработке системы гидропривода являются плановыми. Они включают замену насосных станций и шкафов управления.

В «Мостотресте» уточнили, что подготовка к замене оборудования ведется с конца 2016 года. Тогда был заключен контракт на «разработку рабочего проекта на доработку гидропривода», сам проект был сдан весной прошлого года.

После этого организация заключила контракт на изготовление и поставку оборудования гидропривода. В августе этого года оборудование привезли и теперь «Мостотрест» объявил конкурс на его установку. Отмечается, что работы ведутся по графику и не связаны с произошедшим ДТП.

Ранее сообщалось, что «Мостотрест» объявил конкурс на поиск подрядчика, который заменит элементы оборудования Володарского моста. Начальная цена контракта составляет 17,64 млн рублей. В закупке указано, что подрядчик должен будет провести работы до 30 апреля 2019 года.