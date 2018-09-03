«Победа» повысит тариф на провоз багажа из-за требований ФАС С 499 до 777 рублей

Авиакомпания-лоукостер «Победа» с 4 сентября повышает минимальный тариф на провоз 10 кг багажа до 777 рублей в связи с требованиями ФАС. Об этом в компании сообщили в понедельник.

Ранее УФАС Москвы потребовало с компании снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу. Промотариф подразумевает провоз багажа до 10 кг за 499 рублей. При этом для одной брони было доступно только одно место багажа. В связи с требованиями ФАС компания вынуждена была отменить промотариф.

Отметим, «Победа» входит в группу компаний «Аэрофлот» и имеет статус низкобюджетного авиаперевозчика. Цены на билеты «Победы» начинаются с 499 рублей с учетом всех сборов. Средняя загрузка рейсов составляет 97-100% – это самый высокий показатель среди российских авиакомпаний.