Средняя максимальная ставка вкладов выросла на 0,24 п.п. До 6,559% годовых

Средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках России резко выросла – на 0,24 процентных пункта. Об этом в понедельник сообщили в Центробанке.

Показатель теперь составляет 6,559% годовых. Последний раз индикатор находился выше этого уровня в марте, то есть до последнего снижения ключевой ставки. Причиной взлета максимальной ставки вкладов стало повышение ставок в Сбербанке и «Россельхозбанке», отметили эксперты «Ведомостей».

Так, Сбербанк повысил ставки на 0,1-0,4 п.п. «Россельхозбанк» увеличил ставки вкладов в рублях на 0,1-0,2 п.п., максимальная ставка достигла 7,8% годовых.

С начала 2018 года Центробанк учитывает в расчете средней максимальной ставки по вкладам Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Бинбанк», ФК «Открытие», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и «Совкомбанк». Регулятор рекомендует банкам устанавливать проценты депозитов не выше этой ставки плюс 2 п.п.