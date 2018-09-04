Сбербанк не вводил ограничений на прием купюр в своих банкоматах Все устройства своевременно обновляются

Сбербанк не вводил массовых ограничений на прием купюр, в том числе номиналом 5 тыс. рублей, в своих банкоматах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе отметили, что устройства банка обновляются своевременно, в соответствии с требованиями Центробанка РФ, передает ТАСС. При этом Сбербанк все время повышает защищенность своей сети, поэтому на клиентов действия злоумышленников влияния не оказывают.

Ранее «Ведомости» писали, что некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры номиналом 5 тыс. рублей. Издание уточняло, что речь идет об устройствах компании NCR. Производитель рекомендовал банкам временно ограничить прием пятитысячных купюр из-за вброса фальшивок. Тогда в Сбербанке, сеть которого одна из самых крупных, не ответили на запрос.