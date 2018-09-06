Все новости

06.09.18 / 16:30 Новости / Россия и мир

Ученые: При прослушивании музыки мозг у битбоксеров и гитаристов работает по-разному

У одних реагируют зоны, ответственные за движения рта, у других – ответственные за руки

При прослушивании музыки мозг у битбоксеров и гитаристов реагирует на нее в разных зонах коры. Об этом стало известно из исследования британских ученых, опубликованного в издании Cerebral Cortex.

В эксперименте поучаствовали 60 человек: 20 профессиональных битбоксеров, 20 опытных гитаристов и 20 человек без музыкальных способностей. За активностью мозга следили при помощи магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что у битбоксеров наблюдалась повышенная активность мозговых зон, ответственных за движения рта. У гитаристов – у зон, отвечающих за движение рук. Ученые высказали предположение, что большой опыт игры на музыкальных инструментах может регулировать слуховое восприятие.

Отметим, ранее специалисты Калифорнийского университета, университета Джонса Хопкинса и Google определили способствующие старению мозга факторы. Исследователи основывались на знании, что старение мозга человека связано со снижением церебрального кровотока. В результате исследователи определили заболевания, которые помогают старению мозга. Среди них шизофрения – она прибавляет четыре года. Биполярное расстройство дает 1,6 лет, синдром дефицита внимания – 1,4 года. Кроме этого, ускоряют старение мозга зависимости: курение конопли – 2,8 лет, употребление алкоголя – 0,6 лет.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

110 SQL queries done. Page generation took 0,149 seconds.