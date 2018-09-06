Ученые: При прослушивании музыки мозг у битбоксеров и гитаристов работает по-разному У одних реагируют зоны, ответственные за движения рта, у других – ответственные за руки

При прослушивании музыки мозг у битбоксеров и гитаристов реагирует на нее в разных зонах коры. Об этом стало известно из исследования британских ученых, опубликованного в издании Cerebral Cortex.

В эксперименте поучаствовали 60 человек: 20 профессиональных битбоксеров, 20 опытных гитаристов и 20 человек без музыкальных способностей. За активностью мозга следили при помощи магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что у битбоксеров наблюдалась повышенная активность мозговых зон, ответственных за движения рта. У гитаристов – у зон, отвечающих за движение рук. Ученые высказали предположение, что большой опыт игры на музыкальных инструментах может регулировать слуховое восприятие.

Отметим, ранее специалисты Калифорнийского университета, университета Джонса Хопкинса и Google определили способствующие старению мозга факторы. Исследователи основывались на знании, что старение мозга человека связано со снижением церебрального кровотока. В результате исследователи определили заболевания, которые помогают старению мозга. Среди них шизофрения – она прибавляет четыре года. Биполярное расстройство дает 1,6 лет, синдром дефицита внимания – 1,4 года. Кроме этого, ускоряют старение мозга зависимости: курение конопли – 2,8 лет, употребление алкоголя – 0,6 лет.