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07.09.18 / 17:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

КСП Петербурга нашла 500 нарушений в МО «Дворцовый округ»

Нарушения оценили почти в 30 млн рублей

Фото АБН

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила почти 500 нарушений в работе МО «Дворцовый округ». Об этом в КСП сообщили в пятницу.

Нарушения оценили почти в 30 млн рублей. А материальный ущерб городского бюджета при этом составил 5,8 млн рублей, передает Neva.Today. Среди нарушений – нецелевое использование средств и нарушения, связанные с неполучением денег и муниципальными закупками.

Напомним, в июле КСП Петербурга обнаружила около 90 нарушений на сумму 26,8 млн рублей в Академии легкой атлетики. В частности, были нарушения в бухгалтерской деятельности компании, проведении инвентаризации и обращении с госимуществом.

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