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08.09.18 / 10:28 Новости / Политика / Россия и мир

Матвиенко встретилась с Ким Чем Ыном

Вместо визита в детский сад

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом в субботу сообщил глава комитета по международным делам Константин Косачеве.

Как пишет «Интерфакс», Косачев был на запланированном посещении детского с ада в Пхеньяне. Матвиенко с ним не было.

Напомним, делегация СовФеда прибыла с официальным визитом в Северную Корею накануне. В составе делегации шесть человек, в числе которых глава комитета по обороне и безопасности СовФеда Виктор Бондарев, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Также Матвиенко встретится с председателем Верховного народного собрания КНДР Цой Тхе Боком и председателем президиума Верховного народного собрания Ким Ён Намом. Кроме того, Матвиенко будет присутствовать на мероприятиях, связанных с празднованием 70-й годовщины образования КНДР.

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