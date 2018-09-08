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08.09.18 / 13:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге начали читать поминальные списки жертв блокады

В рамках акции «День памяти»

В Петербурге стартовала акция «День памяти», в рамках которой все желающие могут поучаствовать в чтении списков имен ленинградцев, погибших в блокаду. Акция проходит в субботу, в день памяти жертв блокады.

Накануне организаторы также сообщили, что договорились с соцсетью «ВКонтакте» о еще одной акции. В субботу пользователям сети предложили сделать фото неба и опубликовать его на странице с хэштегом #ленинград1941. За это соцсеть подарит подарок – памятную свечку, которую можно передать троим друзьям.

Отметим, акция проходит с 12:00 до 18:00 на 50 площадках в разных районах города. Акцию «День памяти» поддержали актер Олег Басилашвили, музыкант Сергей Шнуров, историк Лев Лурье, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Напомним, осадное кольцо было установлено вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года. Блокаду удалось снять только 27 января 1944 года. Блокада длилась на протяжении 872 дней. За время блокады в городе погибли порядка 1 млн человек. Точное количество жертв до сих пор не установлено.

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