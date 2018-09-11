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11.09.18 / 17:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Губернатор Ленобласти пообещал поменять время разрешенной продажи алкоголя в рюмочных

До 22-23 часов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал поменять областные нормы, регулирующие время продажи алкоголя. Об этом он сообщил во вторник.

Дрозденко намерен сделать так, чтобы во встроенных помещениях жилых домов алкоголь продавали только до 22:00, а в ресторанах и кафе – до 23:00. В отдельно стоящих зданиях будет разрешено продавать алкоголь только до 23:00, в ресторанах и кафе – до полуночи. «Прекратить ночную работу рюмочных», — заключил Дрозденко.

 

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КРУГЛОСУТОЧНОЙ ПРОДАЖИ В РОЗЛИВ НЕ БУДЕТ! Меняем областные нормы, регулирующие время продажи алкоголя в розлив: — во встроенных помещениях жилых домов до 22.00 в ресторанах и кафе до 23.00 — в отдельно стоящих зданиях до 23.00/ в помещениях ресторанов и кафе до 24.00 Поручил готовить законопроект для внесения в Законодательное собрание. В том числе, меры помогут снизить оборот контрафактная, сохранить чье-то здоровье и даже жизнь. И прекратить ночную работу рюмочных. #дрозденко #зож

Публикация от Дрозденко Александр (@drozdenko_au)

Отметим, в настоящий момент продажа алкоголя в магазинах Ленинградской области запрещена с 22 часов вечера до 9 часов утра. В Петербурге работу круглосуточных рюмочных уже запретили, а также ночную работу магазинов-баров. На время чемпионата мира по футболу в городе вводили дополнительные ограничения на продажу алкоголя.

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