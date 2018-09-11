Губернатор Ленобласти пообещал поменять время разрешенной продажи алкоголя в рюмочных До 22-23 часов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал поменять областные нормы, регулирующие время продажи алкоголя. Об этом он сообщил во вторник.

Дрозденко намерен сделать так, чтобы во встроенных помещениях жилых домов алкоголь продавали только до 22:00, а в ресторанах и кафе – до 23:00. В отдельно стоящих зданиях будет разрешено продавать алкоголь только до 23:00, в ресторанах и кафе – до полуночи. «Прекратить ночную работу рюмочных», — заключил Дрозденко.

Отметим, в настоящий момент продажа алкоголя в магазинах Ленинградской области запрещена с 22 часов вечера до 9 часов утра. В Петербурге работу круглосуточных рюмочных уже запретили, а также ночную работу магазинов-баров. На время чемпионата мира по футболу в городе вводили дополнительные ограничения на продажу алкоголя.