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11.09.18 / 14:36 Новости / Петербург и Ленобласть

В отеле «Кемпински» в Петербурге произошло отравление сальмонеллезом

В Боткинской больнице госпитализированы восемь человек

В отеле «Кемпински» на Мойке произошло отравление, пострадавших госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез». Об этом стало известно во вторник.

Как пишет «Фонтанка», всего зарегистрировано 12 случаев острого отравления у сотрудников отеля. Восемь из них отправлены в Боткинскую больницу. Там и подтвердился диагноз «сальмонеллез».

В отеле проводит проверку Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы еды и воды.

Отметим, в августе вспышка гепатита А произошла в столовых заводов Hyundai и Toyota. В конце августа участники молодежного конгресса «Росатома» отравились в гостинице «Прибалтийская». Кроме того, в сентябре СМИ стало известно об отравлении в Константиновском дворце после одного из корпоративов.

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