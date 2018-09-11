В отеле «Кемпински» в Петербурге произошло отравление сальмонеллезом В Боткинской больнице госпитализированы восемь человек

В отеле «Кемпински» на Мойке произошло отравление, пострадавших госпитализировали с диагнозом «сальмонеллез». Об этом стало известно во вторник.

Как пишет «Фонтанка», всего зарегистрировано 12 случаев острого отравления у сотрудников отеля. Восемь из них отправлены в Боткинскую больницу. Там и подтвердился диагноз «сальмонеллез».

В отеле проводит проверку Роспотребнадзор. Специалисты берут пробы еды и воды.

Отметим, в августе вспышка гепатита А произошла в столовых заводов Hyundai и Toyota. В конце августа участники молодежного конгресса «Росатома» отравились в гостинице «Прибалтийская». Кроме того, в сентябре СМИ стало известно об отравлении в Константиновском дворце после одного из корпоративов.