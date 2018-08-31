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31.08.18 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Из-за вспышки гепатита А поставщик питания на заводе Nissan не будет работать 15 суток

Поставщик – ООО «эМэФСи»

Из-за вспышки гепатита А среди работников завода Nissan в Петербурге столовая предприятия не будет работать 15 суток. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Компанию MFC Foods признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Ранее компанию обязали приостановить деятельность на 30 суток из-за тех же нарушений.

Напомним, вспышка гепатита А обнаружена на заводах Toyota и Nissan в Петербурге в начале августа. К концу августа Роспотребнадзор подтвердил эту информацию. Согласно экспертизе ведомства, многочисленные нарушения нашли в столовых и других помещениях организации питания. Кейтерингом на заводах занималась MFC Foods (ООО «эМэФСи»).

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