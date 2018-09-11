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11.09.18 / 10:02 Новости / Россия и мир / Экономика

«Магнит» начал обратный выкуп акций

АО «Тандер» приобрело почти 50 тыс. ценных бумаг

Ритейлер «Магнит» начал программу обратного выкупа акций. Об этом стало известно во вторник из сообщения компании.

«Магнит» сообщил, что подконтрольная ему организация, АО «Тандер», приобрела 49033 обыкновенных именных бездокументарных голосующих акции. Это соответствует 0,48113% от общего количества голосующих акций ритейлера.

Акции приобретены 7 сентября. Эмитент узнал об их приобретении 10 сентября.

Напомним, совет директоров «Магнита» объявил о намерении провести buy-back в конце августа. Обратный выкуп, сообщали в компании, начнется 5 сентября и завершится не позднее 28 декабря 2018 года. Приобретением акций на бирже займется АО «Тандер», операционная дочерняя компания «Магнита». Брокером выступает компания «Ренессанс брокер». Цель обратного выкупа акций – поощрение топ-менеджмента компании.

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