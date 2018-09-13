Новый корпус больницы №40 в Сестрорецке должны начать строить в 2019 году Весной

Новый корпус горбольницы №40 Курортного района Петербурга должна начать строить в 2019 году. Об этом в четверг сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Проектно-сметная документация должна быть одобрена не позднее января 2019 года. Строительно-монтажные работы хотят начать весной 2019 года, но конечный срок по подаче данных по генподрядчику строительства – октябрь 2019 года. Срок строительства больницы не доложен превышать 3,5 лет.

Напомним, новый корпус собираются строить на основе государственно-частного партнерства. Решение о реализации проекта приняли еще в конце 2015 года.

Ранее в августе стало известно, что ради нового корпуса больницы №40 власти Петербурга могут изменить правила землепользования и застройки. Предельный параметр высотности застройки могут изменить с 21-24 м до 25-28 м.