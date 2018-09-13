Все новости

13.09.18 / 17:58 Новости / Россия и мир / Финансы

Количество работающих с иностранными форекс-дилерами россиян составляет 400 тыс. человек

Число тех, кто работает с российскими лицензированными компаниями, составляет 7,5 тыс.

Фото АБН

Число россиян, которые работают с иностранными форекс-дилерами, достигает 400 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции в АБН рассказал глава СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.

Подсчет основан на количестве жалоб, которые приходят в Ассоциацию форекс-дилеров и в ЦБ. В I полугодии было получено в целом228 обращений, общий ущерб клиентов составил более 150 млн рублей.

Кроме того, Машаров считает, что иностранные компании, которые лицензии не имеют, с рынка уходят. По его словам, лицензированные российские компании заинтересованы, чтобы клиенты из иностранных юрисдикций переходили в российскую. Для этого форекс-компаниям нужно, чтобы им разрешили удаленную идентификацию новых клиентов. Также, по мнению игроков рынка, привлечет клиентов и возможность хеджировать риски.

Количество тех, кто работает с российскими лицензированными компаниями, составляет 7,5 тыс. человек. При этом количество клиентов ежемесячно растет на 50-100 компаний, отметил Машаров. По его словами, количество клиентов форекса меняется в пользу российских игроков рынка в зависимости от экономической ситуации сит и от волатильности валют.

Напомним, а настоящий момент закон об удаленной идентификации клиентов лицензированного российского форекса внесен в Госдуму. Он проходит обсуждение на экспертном уровне. Игроки рынка надеются, что принятие закона позволит увеличить количество их клиентов в четыре-пять раз.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,162 seconds.