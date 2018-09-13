Количество работающих с иностранными форекс-дилерами россиян составляет 400 тыс. человек Число тех, кто работает с российскими лицензированными компаниями, составляет 7,5 тыс.

Число россиян, которые работают с иностранными форекс-дилерами, достигает 400 тыс. человек. Об этом в четверг на пресс-конференции в АБН рассказал глава СРО «Ассоциация форекс-дилеров» Евгений Машаров.

Подсчет основан на количестве жалоб, которые приходят в Ассоциацию форекс-дилеров и в ЦБ. В I полугодии было получено в целом228 обращений, общий ущерб клиентов составил более 150 млн рублей.

Кроме того, Машаров считает, что иностранные компании, которые лицензии не имеют, с рынка уходят. По его словам, лицензированные российские компании заинтересованы, чтобы клиенты из иностранных юрисдикций переходили в российскую. Для этого форекс-компаниям нужно, чтобы им разрешили удаленную идентификацию новых клиентов. Также, по мнению игроков рынка, привлечет клиентов и возможность хеджировать риски.

Количество тех, кто работает с российскими лицензированными компаниями, составляет 7,5 тыс. человек. При этом количество клиентов ежемесячно растет на 50-100 компаний, отметил Машаров. По его словами, количество клиентов форекса меняется в пользу российских игроков рынка в зависимости от экономической ситуации сит и от волатильности валют.

Напомним, а настоящий момент закон об удаленной идентификации клиентов лицензированного российского форекса внесен в Госдуму. Он проходит обсуждение на экспертном уровне. Игроки рынка надеются, что принятие закона позволит увеличить количество их клиентов в четыре-пять раз.