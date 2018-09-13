Toyota повысила цены в России на весь модельный ряд На 22-148 тыс. рублей

В сентябре компания Toyota повысила цены на весь модельный ряд в России. Об этом в четверг передает «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга цен.

По данным агентства, на 22 тыс. рублей во всех комплектациях подорожал седан Corolla, а на 33-44 тыс. рублей — седан Camry. Минивэн Alphard вырос в цене на 96 тыс. рублей, внедорожник Highlander — на 72 тыс. рублей, а Land Cruiser Prado — на 55–74 тыс. рублей. Также подорожал пикап Hilux — на 47–53 тыс. рублей.

Помимо этого, во всех комплектациях, за исключением базовой, подорожали кроссоверы С-HR и RAV4. Теперь покупателям придется отдать за них на 33 тыс. рублей и 37-42 тыс. рублей больше. Внедорожники Fortuner и Land Cruiser прибавили 48-53 тыс. рублей и 103-148 тыс. рублей соответственно. Единственная комплектация гибридного Toyota Prius выросла в цене на 44 тыс. рублей.

Добавим, в конце июля Toyota открыла прием заказов на новую Toyota Hilux Exclusive. В автомобиле обновили дизайн кузова и интерьер. Цены на новинку стартуют с 2,69 млн рублей.