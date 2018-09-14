Немецкая Metro продает сеть супермаркетов Real Компания сосредоточится на оптовом бизнесе

Немецкая Metro начала подготовку к продаже сети супермаркетов Real, которые работают в Германии. Информацию об этом распространила пресс-служба компании.

По словам главного исполнительного директора Metro Олафа Коха, компания намерена сосредоточиться на оптовом бизнесе. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times, в настоящий момент сеть Real охватывает 282 точки, а в собственности сети находится 25 объектов.

Издание отмечает, что бизнес Real проходит процесс реструктуризации. Для оживления актива топ-менеджеры Metro и Real разработали новую концепцию для магазинов и активизировали развитие онлайн-продаж.

Несмотря на это, за последний финансовый год выручка Real сократилась на 3,1% — до 7,2 млрд евро, а операционная прибыль упала почти на 25% — до 80 млн евро. При этом выручка оптового бизнеса Metro за указанный период, напротив, выросла на 3% — до 29,9 млрд евро, указывает газета.

Добавим, за пределами Германии Real избавился от бизнеса несколько лет назад. Французский ритейлер Auchan выкупил магазины в Центральной и Восточной Европе, в том числе в России, в 2012 году. Сумма сделки составила порядка 1,1 млрд евро.