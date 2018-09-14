Все новости

14.09.18 / 19:13 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа завершила неделю в зеленой зоне

Индекс МосБиржи - 2360,26; РТС - 1094,73

Фото АБН

Торги пятницы на Московской бирже завершились в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к закрытию подрос на 0,12% и остановился на отметке 2360,26 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,94% — до 1094,73 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что индекс МосБиржи за пятидневку прибавил 1,3%, тестировал максимумы нескольких месяцев, но закрепиться на пике не сумел. Индекс РТС на фоне валютной качки поднялся к максимумам пяти недель, но выше 1115 пунктов в ближайшей перспективе ему пробиться будет проблематично. По рублевому индикатору стоит наблюдать за областью сопротивлений 2367-2370 пунктов, пока «быкам» она не слишком хорошо поддается, считает эксперт.

Между тем сырьевой рынок смотрится спокойным. Нефть Brent стабилизируется в диапазоне $77,80-78,50 за баррель, что вполне неплохо. Сегодня еще будут данные Baker Hughes по буровым установкам, но общий рыночный настрой смотрится нейтральным.

Основное событие сегодняшнего дня – заседание Центробанка РФ, на котором была повышена ключевая ставка. С 17 сентября она составит 7,5% годовых и с большой долей вероятности потянет за собой постепенно вверх стоимость кредитов. Рубль среагировал на новости повышением в парах с евро и долларом в среднем на 1%, но ближе к вечеру утратил активность и уступил позиции.

«В краткосрочной перспективе доллар США останется в пределах 67,50-69,50 рублей. Я не жду крепкого рубля в текущих финансовых и геополитических условиях. Евро проторгуется в границах 78,60-80,00 рублей», — полагает аналитик.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.