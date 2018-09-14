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14.09.18 / 14:02 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В Петербурге собираются запретить концерты уличных музыкантов

А еще определить понятия «забег», «флешмоб» и «свадебное гуляние»

В Петербурге предлагают запретить самовольные концерты уличных музыкантов. Об этом стало известно в пятницу по итогам заседания комитета по законодательству ЗакСа Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», депутаты создадут рабочую группу, которая должна подумать над поправками к закону о массовых мероприятиях. В частности, депутатам предстоит определить термины «флешмоб», «забег», и «свадебное гуляние».

При этом идея запретить уличных музыкантов принадлежит комитету по культуре Смольного. Администрация города уже направила соответствующую федеральную инициативу, но теперь предлагает депутатам рассмотреть те же предложения на местном уровне

Ранее депутаты петербургского Заксобрания выступили с федеральной инициативе о запрете руферов. В ЗакС внесли законопроект, который ужесточает наказание для тех, кто несанкционированно проникает на крыши многоквартирных домов и других высотных объектов. Если закон примут, то за самовольную организацию экскурсий или другого пребывания на крышах физлиц будут штрафовать на сумму от 3 до 5 тыс. рублей, должностных – на 30-50 тыс., а юридических — на 150-200 тыс. рублей. Кроме того, если руферы будут выкладывать фото с крыш в социальных сетях, то их смогут оштрафовать на 15-200 тыс. рублей.

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