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16.09.18 / 16:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург начнет рабочую неделю с ливней и грозы

Такая погода будет в понедельник

В понедельник в Петербурге днем ожидаются дожди, а вечером – ливни и гроза. Об этом свидетельствуют данные Северо-Западного УГМС в воскресенье.

По прогнозу синоптиков, в начале рабочей недели в городе будет облачно, ветер западный, юго-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха днем составит +13…+15 градусов.

Между тем, во вторник будет облачно с прояснениями, а дождей не ожидается. Воздух днем прогреется до +17 градусов. При этом ветер утром может усилиться. В среду синоптики обещают +18…+20 градусов и кратковременный дождь местами.

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