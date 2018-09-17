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17.09.18 / 20:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Coca-Cola может выпустить газировку со вкусом марихуаны

С содержанием каннабидиола, не имеющего психоактивного действия

Американская компания Coca-Cola ведет переговоры с канадским производителем марихуаны Aurora Cannabis о возможной совместной разработке напитка с каннабидиолом. Об этом в понедельник сообщает Bloomberg.

Каннабидиол – одно из веществ группы каннабиноидов, которое не имеет психоактивного действия. Сообщается, что окончательного решения по вопросу пока не приняли.

Отметим, в Канаде легализовано употребление марихуаны с сентября текущего года. При этом ее медицинское применение разрешено в стране с 2001 года. Также употребление каннабиса в рекреационных целях разрешено в нескольких штатах США, в частности, в Колорадо и Калифорнии.

 

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