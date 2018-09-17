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17.09.18 / 11:34 Новости / Петербург и Ленобласть

В КРТИ обсуждают новый проект Орловского тоннеля под Невой

Его стоимость якобы сумели снизить почти в два раза

Рабочая группа при петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) обсуждает проект тоннеля под Невой в створе Пискаревского проспекта и Орловской улицы, который был заморожен в 2011 году. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ Петербург».

По данным издания, московское АО «Метрогипротранс» разработало более экономичное техническое решение строительства тоннеля. Проект включает строительство двух тоннелей длиной около 2,2 тыс. м по две полосы в обоих направлениях. По оценкам компании, проект можно будет реализовать за 3,5 года.

Для этого «Метрогипротранс» предлагает прокладывать тоннель с помощью оборудования, которое уже есть в Петербурге. ОАО «Метрострой» предложило использовать щит «Надежда», который был задействовать при строительстве станций метро «Беговая» и «Новокрестовская». По словам источника «Ъ», стоимость строительства сокращается почти в два раз — с 68,9 млрд до 39,9 млрд рублей.

Как указывает издание, рабочая группа при КРТИ должна дать первоначальные предложения о вариантах экономических моделей финансирования проекта. В частности, по возможности использования механизма ГЧП, рассказали в комитете. По словам собеседника издания, также рассматривается вариант инфраструктурных облигаций. При этом стоимость проезда по тоннелю может составить 300 рублей, а пропускная способность — 60 тыс. автомобилей в сутки, говорит источник.

Напомним, проект Орловского тоннеля был представлен в 2007 году. Тоннель должен был соединить Смольную и Свердловскую набережные. В 2010 году Петербург подписал соглашение с Невской концессионной компанией (НКК, подконтрольна группе First Quantum Partners). В 2011 году Валентину Матвиенко на посту губернатора города сменил Георгий Полтавченко, который назвал проект слишком дорогим и остановил его. НКК пыталась взыскать с Петербурга компенсацию за отказ от строительства, поскольку на тот момент уже провела подготовительные работы. Суд разрешил Смольному не возвращать НКК деньги за тоннель.

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