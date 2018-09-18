Китай решил ввести ответные пошлины на товары из США С 24 сентября

Китай решил ввести ответные пошлины на товары из США. Об этом министерство финансов Китайской народной республики сообщило во вторник.

В ведомстве заявили, что пошлины введут на товары экспорта из США объемом $60 млрд в год. Пошлины в 5-10% будут относится к 5,2 тыс. товаров. Они начнут действовать с 24 сентября.

Напомним, ранее США сообщили о введении пошлин в 10% на ряд китайских товаров на сумму в $200 млрд в год. Пошлины вырастут с 24 сентября. Власти США заявили, что с начала следующего года тариф вырастет до 25%. Это произойдет, если Китай не пойдет на уступки.