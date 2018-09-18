Все новости

18.09.18 / 18:38 Новости / Россия и мир / Экономика

Китай решил ввести ответные пошлины на товары из США

С 24 сентября

Китай решил ввести ответные пошлины на товары из США. Об этом министерство финансов Китайской народной республики сообщило во вторник.

В ведомстве заявили, что пошлины введут на товары экспорта из США объемом $60 млрд в год. Пошлины в 5-10% будут относится к 5,2 тыс. товаров. Они начнут действовать с 24 сентября.

Напомним, ранее США сообщили о введении пошлин в 10% на ряд китайских товаров на сумму в $200 млрд в год. Пошлины вырастут с 24 сентября. Власти США заявили, что с начала следующего года тариф вырастет до 25%. Это произойдет, если Китай не пойдет на уступки.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.