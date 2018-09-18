Жителям Западного Мурино временно отключат воду из-за долгов застройщика Задолженность ГК «Унисто Петросталь» перед УК «Мурино» составляет около 13 млн рублей

Жителям Западного Мурино могут начать временно отключать воду из-за долгов застройщика, компании ГК «Унисто Петросталь». Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ-СПб» со ссылкой на УК «Мурино».

В управляющей компании рассказали «Ъ», что платежи за водоснабжение перестали приходить с сентября прошлого года. Летом УК «Мурино» обратилась в арбитраж Петербурга и Ленобласти с иском о взыскании части долга. Иск подан на сумму 8,5 млн рублей, однако в целом задолженность уже составляет 13 млн рублей.

По данным «Ъ», речь может идти о ЖК «Тридевяткино царство» и «Новое Девяткино». Также в водоснабжении ограничат три строящихся дома на 1,5 тыс. квартир.

При этом в ГК «Унисто Петросталь» отказались от комментариев. Гендиректор компании сказал, что не знает о поданном против компании иске.

Отметим, в прошлом году УК «Мурино» уже обращалась в суд с иском против «Унисто», «дочки» «Унисто Петросталь». Тогда сумма иска составила 5,8 млн рублей, деньги по иску были выплачены.

Кроме того, в августе 2018 года Федеральная налоговая служба России подала иск о несостоятельности к УК «Унисто Петросталь». По данным компании, ФНС предъявила претензии в связи с финансовой дисциплиной в компании.