Торги на Московской бирже закрылись в плюсе Индекс МосБиржи - 2 404,42 пунктов, РТС - 1 134,10 пунктов

Московская биржа в среду закрылась в зеленой зоне. Индекс МосБиржи вырос на 0,08% до 2 404,42 пунктов, индекс РТС достиг 1 134,10 пунктов, показав рост в 0,99%.

По оценкам «Альпари-Брокер», индекс Мосбиржи может продолжать рост, пока внешний фон сохраняется нейтральным, и к 2420 пунктам, и выше – рубежей здесь нет. Ближайшая поддержка находится около 2380 пунктов, под ней — 2365 пунктов. Индекс РТС тоже неплохо вырос в последнее время, здесь взята цель подъема на 1120 пунктах. Сейчас индикатор стоит выше, в области 1130 пунктов, не исключен небольшой прирост и затем откат вниз к 1100 пунктам, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари».